События

08:53 20.12.2018

В Карпатах в четверг сохраняется значительная опасность схода лавин

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В Карпатах в четверг сохраняется значительная опасность схода лавин

В четверг, 20 декабря, в связи со снегопадом в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 19-20 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Теги: #карпаты #прогноз #украина #лавина
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