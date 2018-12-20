В Карпатах в четверг сохраняется значительная опасность схода лавин

В четверг, 20 декабря, в связи со снегопадом в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 19-20 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.