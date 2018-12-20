В школе Одесской области ученица распылила перцовый газовый баллончик, четверо пострадавших

Ученица одной из школ Одесской области применила перцовый газовый баллончик, в результате чего пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Четверо школьников были направлены в больницу, где им поставили диагноз "острое респираторное отравление неизвестного происхождения, оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой", - говорится в сообщении.

По информации полиции, в помещении школы распылили перцовый газовый баллончик. Правоохранители установили, что к происшествию причастна 13-летняя ученица этой школы.

"Сейчас решается вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности по ч.4 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП", - отметили правоохранители.