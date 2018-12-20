В Киеве 20 декабря ожидается гололедица, без осадков

На дорогах Киеве в четверг, 20 декабря, ожидается местами гололедица, но без существенных осадков, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Завтра, 20 декабря, в Киеве на дорогах местами гололедица, без существенных осадков", - сказано в сообщении.

В целом, в четверг будет облачная погода с прояснениями, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью 7-9°, днем - 4-6° мороза.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.