События

07:58 20.12.2018

В Киеве 20 декабря ожидается гололедица, без осадков

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В Киеве 20 декабря ожидается гололедица, без осадков

На дорогах Киеве в четверг, 20 декабря, ожидается местами гололедица, но без существенных осадков, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Завтра, 20 декабря, в Киеве на дорогах местами гололедица, без существенных осадков", - сказано в сообщении.

В целом, в четверг будет облачная погода с прояснениями, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью 7-9°, днем - 4-6° мороза.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Теги: #погода #украина #прогноз
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