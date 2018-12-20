События

06:32 20.12.2018

Во Львовской области главу райсуда задержали на взятке

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Во Львовской области главу райсуда задержали на взятке

Сотрудники СБУ и САП задержали после получения взятки и.о. главы одного из районных судов Львовской области, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

Как указано в сообщении, судья вымогал у местного жителя EUR1 тыс. за непривлечение его к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

По данным СБУ, судью задержали на рабочем месте после получения второй половины взятки.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере).

Теги: #взятка #львовская_область #украина #судья
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