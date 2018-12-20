Правоохранители объявили в розыск мужчину, который облил зеленкой участников акции в Киеве

Правоохранители объявили в розыск злоумышленника, который облил зеленкой участников митингов в Киеве, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Так, 17 июля 2018 года во время акции, проходившей у здания специализированной антикоррупционной прокуратуры на ул.Исаакяна, 17, подозреваемый с целью публичного унижения достоинства участников этого собрания использовал против них заранее подготовленный раствор "зеленки", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, этот же человек во время мирных собраний, происходивших 17 октября 2018 года у здания Кабмина на ул.Грушевского, 12/2, подошел к трибуне и облил раствором с резким запахом участников акции, среди которых были и народные депутаты Украины.

По результатам следствия, действия злоумышленника квалифицированы по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

В связи с тем, что злоумышленник скрывается, правоохранители заочно сообщили ему о подозрении.

В настоящее время подозреваемого объявили в розыск и получили разрешение следственного судьи на его задержание для передачи в суд, где ему изберут меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие в уголовном производстве продолжается.