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03:41 20.12.2018

В Одесской области правоохранители обезвредили банду, которая занималась поджогами по всей Украине

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В Одесской области правоохранители обезвредили банду, которая занималась поджогами по всей Украине

В Одесской области правоохранители в ходе спецоперации обезвредили преступную группировку, которая по заказу поджигала имущество предпринимателей и других людей по всей Украине, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Правоохранители вышли на след и сейчас задержали 4-х представителей преступной группы, которые скрывались на территории Одессы", - написал А.Лысенко на странице в Фейсбуке.

Спикер отметил, что "группировка работала на заказ, а именно - занималась поджогами имущества: зданий, автомобилей предпринимателей и других граждан".

По информации прокуратуры, последний поджог частной собственности зафиксировано несколько месяцев назад на территории Лиманского района Одесской области.

В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению заказчиков преступлений.

Теги: #поджоги #группировка #украина #задержание
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