Полиция усилит патрулирование вблизи храмов

Правоохранители будут проводить дежурства вблизи храмов, церквей и мест проведения религиозных служб во время проведения новогодних и рождественских праздников, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сейчас уже начинаются праздничные дни, поэтому особое внимание полиции должно быть сосредоточено на местах празднования и отдыха граждан. Наша главная задача - это соблюдение правопорядка без исключения, особенно во время новогодних и Рождественских праздников", - отметил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

По его словам, правоохранители уже начали подготовку к обеспечению публичной безопасности и правопорядка во время проведения новогодних и Рождественских праздников.

Также был обсужден вопрос обеспечения безопасности дорожного движения. Отмечается, что полиция будет усиленно патрулировать трассы международного и национального значения в направлении западных областей.

В настоящее время полиция уже работает в усиленном варианте несения службы.