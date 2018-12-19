В Херсонской области в ДТП погибли пятеро человек

В Олешковском районе (Херсонская область) на выезде из села Раденск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пятеро человек, сообщила пресс-служба полиции области.

"Сегодня около 13:00 в Олешковском районе на выезде из с.Раденськ произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 2 пассажира автомобиля "Рено", а также 58-летний водитель другого транспортного средства погибли на месте происшествия. Два пассажира "УАЗа" с телесными повреждениями были госпитализированы в Олешковскую районную больницу, где один из них от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно установили, что 49-летний водитель автомобиля "Рено Трафик", двигаясь в направлении с.Большие Копани, не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "УАЗ", который двигался навстречу.

Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.