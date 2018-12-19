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21:22 19.12.2018

В Пентагоне пытались отговорить Трампа от вывода войск из Сирии

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Сотрудники Пентагона негативно относятся к плану президента США Дональда Трампа полностью вывести американских военных из Сирии и пытались повлиять на его решение, сообщает в среду газета The New York Times.

"Сотрудники Пентагона в среду утром пытались отговорить президента от такого решения", - пишет издание.

"Они уверяли, что такой шаг предаст курдов, которые боролись на стороне американских военных в Сирии и теперь могут стать объектом атаки со стороны Турции", - подчеркивается в сообщении газеты.

При этом один неназванный американский чиновник заявил, что вывод войск с территории Сирии будет проведен частями в течение нескольких недель.

Ранее в среду президент США Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ (Исламское государство, запрещено) в Сирии, и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал он на странице в Twitter.

Теги: #сша #трамп #сирия #пентагон
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Интерфакс-Украина
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