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18:44 19.12.2018

Сенатор Макконнелл представит законопроект краткосрочного финансирования правительства

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Сенатор Макконнелл представит законопроект краткосрочного финансирования правительства

Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил в среду, что позднее он представит законопроект о краткосрочном финансировании для того, чтобы избежать остановки работы органов власти (shutdown) в эти выходные, сообщает The Wall Street Journal.

Эта мера позволит правительству работать до 8 февраля. Срок действующих соглашений о финансировании ряда государственных учреждений истекает в 12:01 по местному времени 21 декабря.

"В ближайшее время мы предпримем простую меру, которая продлит государственное финансирование до февраля, чтобы мы могли продолжить жизненно важное обсуждение" на следующей сессии Конгресса, заявил М.Макконнелл на заседании Сената в среду.

Демократы получат контроль над палатой в январе.

Как ожидается, законопроект о временном финансировании получит одобрение обеих палат Конгресса на этой неделе.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил демократам, что их отказ поддержать требуемый им объем расходов на строительство стены на границе с Мексикой приведет к приостановке работы правительства.

"Я стану тем, кто остановит его работу. И я не буду винить вас в этом, - заявил Д.Трамп в ходе встречи с лидерами Демократической партии в Овальном кабинете во вторник. - Я буду горд приостановить работу правительства по причинам, связанным с безопасностью наших границ".

Д.Трамп уже несколько месяцев угрожает тем, что не пойдет на соглашение с демократами, если его требования относительно объема расходов на строительство стены не будут удовлетворены полностью. Президент рассчитывает, что на эти цели будет выделено $5 млрд, тогда как демократы называют в качестве потолка расходов лишь $1,3 млрд.

Теги: #wall_street_journal #трамп #сенат_сша
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Интерфакс-Украина
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