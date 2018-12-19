Боевики с начала суток осуществили 4 обстрела позиций объединенных сил, без потерь – штаб

Незаконные вооруженные формирования с полуночи и по состоянию на 18.00 четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток, по состоянию на 18.00 российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. Случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано. (…) Потерь среди военнослужащих объединенных сил за сутки нет", - говорится в сводке пресс-центра штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотроицкое, Новомихайловка на Донецком направлении, а также в районе н.п. Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении. Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь путем применения огневых средств.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.