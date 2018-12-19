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18:08 19.12.2018

Прокуратура требует вернуть общине базу отдыха под Харьковом, проданную втрое дешевле реальной стоимости

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Прокуратура требует вернуть общине базу отдыха под Харьковом, проданную втрое дешевле реальной стоимости

Харьковская местная прокуратура №2 обратилась в Хозяйственный суд области с иском о признании незаконным решения о приватизации базы отдыха в Старом Салтове Волчанского района Харьковской области и признании недействительным договора купли-продажи, заключенного между Харьковским городским советом и обществом с ограниченной ответственностью.

"В связи с фактами, свидетельствующими о незаконности приватизации рекреационного объекта, прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть имущество в собственность территориальной громады", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

База отдыха предназначалась для оздоровления работников КП "Горэлектротранс" и находилась в собственности территориальной громады города Харькова,

В феврале 2016 горсовет передал рекреационный комплекс (более 60 домиков) в аренду частной фирме. Спустя полгода чиновники решили продать базу отдыха арендатору. За имущество ООО заплатило немного более 2,5млн.грн. (включая НДС).

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области отмечают, что закон предусматривает право арендатора внеочередного выкупа базы (без проведения торгов), но для этого он должен был по согласованию с горсоветом провести ремонт помещений, переоснащение или другие улучшения на сумму не менее 25% стоимости самого комплекса.

Однако, по данным прокуратуры, за полгода фирма-арендатор не проводила никаких работы по обустройству базы отдыха.

Кроме того, по информации прокуратуры, для продажи стоимость базы была значительно занижена.

"На момент передачи имущества в аренду его оценили в 3,9 млн.грн, а при продаже оценка без НДС составила чуть более 2 млн. грн. В то же время, по выводам экспертов, рыночная стоимость рекреационного комплекса на момент приватизации составляла 5,8 млн.грн. То есть реальную стоимость базы оценщик занизил почти втрое. Стоит отметить, что при проведении торгов, за комплекс на берегу водоема участники конкурса могли предложить даже большую сумму, которая в дальнейшем пополнила городской бюджет", - говорится в сообщении пресс-службы.

По факту умышленного занижения стоимости базы расследуется уголовное производство. Предприятие, проводившее оценку, подозревается в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.365-2 УК Украины). Досудебное расследование проводят органы полиции. Прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Теги: #хозсуд #прокуратура #база_отдыха
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