При переходе общин в Православную церковь Украины проблем с храмами не будет – юристы

Переход церковных общин в Православную церковь Украины (ПЦУ) может осуществляться на их общем собрании, в то же время проблем с передачей храмов не будет, однако некоторые вопросы нужно урегулировать отдельным законом, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

"Относительно перехода в ПЦУ. Общины сами постепенно будут переходить в ПЦУ. Есть основания полагать, что этот процесс будет осуществляться следующим образом: будет проведен сбор общин конкретного прихода и на общем собрании будет принято решение о переходе к ПЦУ - изменение иерархического подчинения и утверждение новой редакции устава конкретной церкви", - сказал глава юридической фирмы "Тытыкало и Партнеры" Роман Тытыкало.

Как отметил юрист, при таком переходе проблем с храмами и имуществом не будет.

"Многие сейчас говорят о наличии проблемы перехода храмов. Но, на самом деле, если принимать во внимание действующее законодательство, данная проблема отсутствует. Сейчас в Украине нет ни одного храма Московского патриархата, так как, согласно действующему законодательству, право собственности на имущество, включая храмы, признается только за общинами, приходами, братствами, монастырями, но не за церковью в целом", - сказал он.

При этом Р.Тытыкало подчеркнул, что и комплексы Киево-Печерской, и Почаевской лавр находились в собственности государства Украина.

Комментируя возможность "рейдерских захватов" при передаче имущества и здания общины в процессе перехода, юрист сказал: "Никакого захвата храмов Московского патриархата со стороны ПЦУ не будет". При этом приходы, изъявившие желание добровольно стать частью ПЦУ, должны быть приняты в нее, а конфликты в этом процессе возможны в середине самих общин.

Р.Тытыкало не исключил, что такие конфликты будут решаться в судах.

"Есть много путей их решения, но нельзя отбрасывать и судебные процессы в случае возникновения конфликтов. Самой распространенной практикой являются споры Церкви с органами государственной власти в порядке административного судопроизводства. Есть только одно ограничение: споры не распространяются на церковные правоотношения, которые урегулированы каноном", - сказал он.

В свою очередь, партнер юридической компании ILF Алексей Харитонов отметил, что в настоящее время правового механизма перехода общин и передачи их имущества к ПЦУ нет. В ближайшее время парламент рассмотрит два законопроекта, одним из которых и будет установлен порядок такой передачи.

"Новоизбранный глава ПЦУ Епифаний заверил: каких-либо ограничений для присоединения православных украинцев к автокефальной церкви не будет, в том числе, для представителей УПЦ МП, но происходить это будет в добровольном порядке, путем голосования. Это означает, что внутри каждой общины будет голосование, и если большинство прихожан - за присоединение к ПЦУ, то храм и все церковное имущество переходят к вновь созданной церкви", - сказал юрист.

При этом, по мнению А.Харитонова, такой переход не будет нуждаться в получении разрешения или санкции государственной власти: "Это добровольное дело самих прихожан, к тому же, государственные органы не вправе вмешиваться в церковные дела, так как церковь отделена от государства".

Комментируя перспективы передачи ПЦУ имущественных комплексов Киево-Печерской и Почаевской Лавр, юрист сказал, что в настоящее время они остаются в пользовании Московского Патриархата на основании договора аренды. Между тем в Киеве уже зарегистрирована петиция с требованием передать Киево-Печерскую Лавру ПЦУ. Вместе с тем "государственная власть уверяет: расторгать договор и силовыми методами отнимать Лавры никто не собирается".

С юридической точки зрения создание ПЦУ не является основанием для прекращения арендных отношений между сторонами договора, подчеркнул он.

А.Харитонов считает, что "во избежание конфликтов вновь созданной ПЦУ целесообразно будет договориться с представителями УПЦ МП о порядке передачи церковного имущества как государственного имущества украинского народа".

Вместе с тем он отметил: поскольку УПЦ МП не признает создание ПЦУ, а Киево-Печерская и Почаевская Лавры пока находятся в пользовании Московского Патриархата, "существует риск их рейдерского захвата".

"Происходить это может путем незаконной перерегистрации церковного имущества или признания права собственности на него через суд. Примером этому была незаконная перерегистрация Свято-Успенской Почаевской Лавры, которую Антирейдерская комиссия Минюста отменила из-за нарушения требований законодательства", - сказал он.

Юрист не исключает возникновения конфликтов, связанных с отсутствием в Украине четкого правового регулирования передачи церковного имущества от общин к вновь созданной церкви, в том числе объектов недвижимости и земельных участков. "Минюст должен разработать механизм, при котором через суд будет невозможно отменить государственную регистрацию ПЦУ", - констатировал он.

Со своей стороны, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Грибов считает, что, согласно действующему законодательству и закрепленным в нем требованиям к уставу (положению) религиозной организации, при смене каноничной принадлежности не требуется переименование или ликвидация такой религиозной организации. При этом для регистрации устава (положения) религиозной общины граждане в количестве не менее 10 человек, которые образовали ее и достигли 18-летнего возраста, подают заявление и устав (положение) на регистрацию в местный орган исполнительной власти, а религиозные центры, управления, монастыри, религиозные братства, миссии и духовные учебные заведения – в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии.

"Основным документом, в соответствии и на основании которого будет приниматься какое-либо решение о распоряжении имуществом религиозной организации или изменения каноничной принадлежности, будет именно зарегистрированный в установленном порядке устав или положение", - сказал он.

При этом Д.Грибов обратил внимание на проблему, заложенную в законе "О свободе совести и религиозных организациях", который рассматривает религиозную общину как общество (корпорацию) частного права, следовательно, считает, что любые решения в общине, которые прямо не противоречат закону, должны принимать участники общества на основании устава как корпоративной конституции религиозной общины. С другой стороны, далеко не все церкви рассматривают религиозную общину именно как автономное общество или корпорацию.

По словам юриста, в Украине распространены попытки руководства религиозного объединения, в состав которого входит религиозная община, навязать последней "типовой устав", что предусматривает утверждение всех существенных решений общины руководящим органом объединения, а это, по сути, является попыткой иерархически организованных церквей "нейтрализовать" законодательно закрепленное право общин свободно менять каноническую и организационную подчиненность.

Как сообщалось, подписанное президентом Петром Порошенко и Патриархом Варфоломеем соглашение предусматривает сотрудничество по созданию независимой православной церкви в Украине.

Согласно документу, Вселенский патриарх предоставляет Томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю. Украинское государство, согласно Конституции и законов, оказывает этим процессам содействие.

Согласно соглашению, будет также зарегистрирована миссия Вселенского патриархата в Киеве – фактически, посольство, которое будет представлять Вселенскую патриархию в Киеве и будет содействовать связям независимой Украинской церкви со Вселенским православием.

Таким образом, это и есть Ставропигия (представительство), открытие которой предусмотрено тем же решением Синода Вселенского патриархата, которым подтверждено предоставление автокефалии Православной церкви в Украине и снят запрет с главы Украиной православной церкви Киевского патриархата Филарета, предстоятеля УАПЦ митрополита Киевского и всея Украины Макария и их последователей.