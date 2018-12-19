Скончавшийся в украинской тюрьме россиянин был боевиком, РФ отказывалась его забирать – И.Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляет, что скончавшийся в одной из колоний Украины гражданин РФ воевал против Украины, за что и был осужден, однако российская сторона отказалась его забирать.

"В одной из колоний умер российский наемник, который воевал против Украины и был за это осужден. Этот наемник мог быть помилован еще весной и уже давно быть дома, в России. Если бы Россия согласилась забрать своих граждан, дала ответ на предложение Украины забрать своих 23 осужденных в обмен на украинцев - политузников Кремля", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

"Россия бросила своих граждан. Уже 9 месяцев они отказывается их забирать", - добавила она.

Политик также отметила, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске в среду выступили с инициативой забрать тело умершего представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а не консулы РФ, несмотря на то, что все соответствующие украинские службы сразу проинформировали их о смерти российскими гражданина и предложили немедленно связаться с родными, если бы те забрали тело.

"РФ и сегодня отказалась забирать своих граждан. Отказалась и от живых, и от мертвых, и от пропавших без вести", - добавила И.Геращенко.

Как сообщалось, в посольстве РФ в Украине подтвердили распространенную в СМИ информацию о гибели гражданина РФ в одной из тюрем во Львовской области. При этом собеседник агентства не сообщил каких-либо подробностей гибели россиянина.

Ряд украинских СМИ сообщают, что отбывающий срок заключения в тюрьме в г.Дрогобыч Львовской области скончался вследствие несчастного случая.