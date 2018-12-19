Обвиняемый в теракте возле Дворца спорта в Харькове объявил голодовку

Один из обвиняемых во взрыве возле Дворца спорта в Харькове Владимир Дворников, который содержится в следственном изоляторе, объявил голодовку, утверждает его адвокат Дмитрий Тихоненков.

"Он объявил голодовку с 15 декабря в знак протеста против того, что его необоснованно помещают в карцер и не отправляют его корреспонденцию", - сказал Д.Тихоненков корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Вместе с тем завсектором по связям со СМИ и общественностью Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения криминальных наказаний и пробации Ольга Кузнецова сообщила, что В.Дворников не подавал письменных заявлений об объявлении голодовки.

"Никаких письменных заявлений на имя руководства СИЗО об объявлении голодовки от него не поступало", - сказала О.Кузнецова корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрению в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.