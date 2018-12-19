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15:44 19.12.2018

Дополнительная экспертиза не установила, была ли обвиняемая Зайцева под действием наркотических веществ на момент ДТП в Харькове

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Дополнительная экспертиза не установила, была ли обвиняемая Зайцева под действием наркотических веществ на момент ДТП в Харькове

Дополнительная судебно-медицинская экспертиза, назначенная Киевским райсудом Харькова по делу о ДТП в центре Харькова, в результате которого в октябре 2017 года погибли 6 человек, не смогла установить, была ли обвиняемая Елена Зайцева на момент аварии в состоянии наркотического опьянения.

"Дать достоверную оценку, была ли Зайцева в состоянии наркотического или другого опьянения, либо под действием медицинских препаратов, не представляется возможным", - говорится в выводе экспертов, которые зачитал во вторник судья Виктор Попрас.

Суд не стал допрашивать эксперта в отсутствие одного из адвокатов Е.Зайцевой Евгений Мельниченко.

Гособвинители заявили ходатайство о продлении содержания под стражей обоих обвиняемых по делу.

Сами обвиняемые и их адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства и просили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Потерпевшие и их представители поддержали ходатайство обвинения.

Суд удалился в совещательную комнату.

Ранее на заседании во вторник, 18 декабря, суд планировал изучать дополнительную судебно-медицинскую экспертизу обвиняемой Елены Зайцевой

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Г.Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 Г.Дронову. 8 ноября Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Позднее Киевский райсуд Харькова неоднократно продлевал меру пресечения обоим подозреваемым.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Е.Зайцевой и Г.Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

Материалы в отношении автошколы, где училась Е.Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #зайцева #дтп #суд #харьков
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