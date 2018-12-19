События

15:40 19.12.2018

В тюрьме на Львовщине умер гражданин РФ

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В тюрьме на Львовщине умер гражданин РФ

В посольстве Российской Федерации в Украине подтвердили распространенную в СМИ информацию о гибели гражданина России в одной из тюрем во Львовской области.

"Можем подтвердить, что гражданин России скончался в тюрьме", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе посольства в среду.

При этом собеседник агентства не сообщил каких-либо подробностей гибели гражданина РФ.

Ряд украинских СМИ сообщают, что отбывающий срок заключения в тюрьме в г.Дрогобич Львовской области скончался вследствие несчастного случая.

Теги: #рф #львовская_область
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