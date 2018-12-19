На заводе "Форт" в Виннице запущена линия производства патронов к пистолетам для МВД – Аваков

На казенном научно-производственном объединении "Форт" в Виннице запущена линия полного цикла производства патронов к пистолетам для ведомств Министерства внутренних дел Украины

Как сообщает в среду департамент коммуникации МВД, по замкнутому циклу изготавливаются пули и гильзы для патронов калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger).

"Это пистолеты для полицейских, нацгвардейцев, пограничников, то есть для всех подразделений системы МВД. С запуском этой линии будут полностью удовлетворены потребности наших органов МВД в этом виде боеприпасов, и дополнительно сможем передавать другим органам или даже экспортировать", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время посещения завода.

На сегодня эти производственные линии могут производить стрелковые боеприпасы указанных калибров для пистолетов общим количеством 14 млн штук в год.

Также глава МВД добавил, что со временем на предприятии "Форт" будет установлена и линии производства боеприпасов для стрелкового автоматического оружия в калибрах от 5,45 мм до 14,5 мм.

По данным КНПО "Форт", запуск новой производственной линии стал возможным после выделения при поддержке правительства и Министерства экономического развития и торговли Украины почти 69 млн грн, за которые было приобретено оборудование различных мировых производителей (США, Чехия, Польша Турция).

По информации МВД, до этого единственным производителем боеприпасов в Украине для стрелкового оружия был Луганский патронный завод, который остался на оккупированной территории Луганской области.