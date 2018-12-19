События

15:32 19.12.2018

"Запорожсталь" ко Дню святого Николая подарила детям 660 наборов сладостей и 560 кг мандаринов

2 мин читать
"Запорожсталь" ко Дню святого Николая подарила детям 660 наборов сладостей и 560 кг мандаринов

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь"  ко Дню святого Николая 19 декабря традиционно организовал теплый праздник для 340 воспитанников областного специализированного дома ребенка "Солнышко", центра социально-психологической реабилитации детей, школ-интернатов "Світанок" и "Оберіг".

Как сообщается в пресс-релизе компании в среду, в подарок от металлургов ребята из подшефных детских домов получили 660 сладких наборов и 560 кг мандаринов.

В ДК металлургов Запорожья для детей состоялось сказочное представление, интерактивное шоу с играми, танцами, мастер-классами, фокусами и анимационной программой. Традиционно металлурги посетили каждое подшефное детское учреждение, передали малышам сладкие подарки и фрукты.

К новогодним и рождественским праздникам "Запорожсталь" также организует праздничную шоу-программу для воспитанников подшефных учреждений. Все дети получат подарки и угощения от комбината.

"Запорожсталь" в рамках программы корпоративной социальной ответственности системно оказывает поддержку дому ребенка "Солнышко", центру социально-психологической реабилитации детей, школам-интернатам "Світанок" и "Оберіг". В 2018 году на нужды учреждений комбинат направил около 500 тыс. грн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест"

Теги: #запорожсталь
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Запорожье в субботу провели экологическую акцию "Чистый город"

В Запорожье провели Всеукраинский студенческий фестиваль социальных инициатив "Zobi Fest"

"Запорожсталь" за 5 мес. снизила выпуск продукции на 3,3-8,5% из-за капремонта ДП-3

"Запорожсталь" дополнительно инвестирует в экопроекты более 1,5 млрд грн на протяжении года – гендиректор

"Запорожсталь" поддержит грантами социальные проекты активных запорожцев

Власти обещают тщательно расследовать факты блокирования "Запорожстали" и не допустить дестабилизации ситуации в регионе

Меткомбинат "Запорожсталь" работает стабильно, несмотря на попытки его блокирования

"Запорожсталь" подверглась очередной попытке рейдерского захвата – компания

Миссия ОБСЕ обеспокоена произошедшим блокированием работы "Запорожстали" - компания

"Запорожсталь" заявляет о блокировании работы неизвестными с символикой "Правого сектора", партия отмежевывается от акции

ПОСЛЕДНЕЕ

Обвиняемый в теракте возле Дворца спорта в Харькове объявил голодовку

Дополнительная экспертиза не установила, была ли обвиняемая Зайцева под действием наркотических веществ на момент ДТП в Харькове

В тюрьме на Львовщине умер гражданин РФ

На заводе "Форт" в Виннице запущена линия производства патронов к пистолетам для МВД – Аваков

Украина предлагает партнерам совместно с судами ВМС пройти из портов в Черном море в украинские порты на Азове – Турчинов

Разведывательный корабль британского Королевского ВМФ "Эко" прибыл в Одессу

В аэропортах Парижа возникли очереди на паспортном контроле из-за солидарности пограничников с полицейскими

Кернес пригрозил "потерять" гендиректора теплосетей, если к Новому году в Харькове не будет горячей воды

На Херсонщине за сотрудничество с ВСК Рады избили активиста и есть информация о подготовке новых преступлений – нардеп И.Луценко

В Украине в ближайшие сутки морозы постепенно начнут ослабевать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА