"Запорожсталь" ко Дню святого Николая подарила детям 660 наборов сладостей и 560 кг мандаринов

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" ко Дню святого Николая 19 декабря традиционно организовал теплый праздник для 340 воспитанников областного специализированного дома ребенка "Солнышко", центра социально-психологической реабилитации детей, школ-интернатов "Світанок" и "Оберіг".

Как сообщается в пресс-релизе компании в среду, в подарок от металлургов ребята из подшефных детских домов получили 660 сладких наборов и 560 кг мандаринов.

В ДК металлургов Запорожья для детей состоялось сказочное представление, интерактивное шоу с играми, танцами, мастер-классами, фокусами и анимационной программой. Традиционно металлурги посетили каждое подшефное детское учреждение, передали малышам сладкие подарки и фрукты.

К новогодним и рождественским праздникам "Запорожсталь" также организует праздничную шоу-программу для воспитанников подшефных учреждений. Все дети получат подарки и угощения от комбината.

"Запорожсталь" в рамках программы корпоративной социальной ответственности системно оказывает поддержку дому ребенка "Солнышко", центру социально-психологической реабилитации детей, школам-интернатам "Світанок" и "Оберіг". В 2018 году на нужды учреждений комбинат направил около 500 тыс. грн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест"