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15:03 19.12.2018

Украина предлагает партнерам совместно с судами ВМС пройти из портов в Черном море в украинские порты на Азове – Турчинов

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Украина предлагает партнерам совместно с судами ВМС пройти из портов в Черном море в украинские порты на Азове – Турчинов

Секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал в ближайшее время новый проход украинских военных кораблей через Керченский пролив, не исключив участия в нем представителей стран-партнеров Украины или представителей международных организаций.

В интервью "ВВС Украина", отвечая на вопрос о том, будут ли украинские военные корабли еще раз пытаться пройти через Керченский пролив, А.Турчинов сказал: "Да. Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру ею определенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма".

Секретарь СНБО Украины, подчеркнул, что с этим вопросом нельзя медлить.

"Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье", - добавил А.Турчинов.

По словам А.Турчинова, Украина также намерена пригласить принять участие в этом проходе представителей ОБСЕ и других международных организаций. "Чтобы они присутствовали на наших кораблях для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил. У нас нет альтернативы таким действиям", - объяснил секретарь СНБО.

Теги: #турчинов #азовское_море
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