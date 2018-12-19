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13:43 19.12.2018

В Украине в ближайшие сутки морозы постепенно начнут ослабевать

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В Украине в ближайшие сутки морозы постепенно начнут ослабевать

В Украине в ближайшие сутки 20 декабря в поле повышенного атмосферного давления еще сохранится холодная погода, хотя морозы постепенно начнут ослабевать, особенно днем, сообщает Укргидрометцентр.

Существенных осадков не ожидается. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-12°, днем 1-6° мороза, в южных, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

В Киеве 20 декабря без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 4-6° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 декабря самая высокая температура днем была 8,9° в 1982 году, самая низкая ночью -20,8° в 1994 году.

В Украине 21 декабря прогнозируется небольшой снег, днём с дождём, местами налипание мокрого снега, гололёд; лишь в южной части без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6°, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях и в Карпатах 6-12° мороза; днём в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму 2-7° тепла.

В Киеве 21 декабря ожидается небольшой снег, днём с дождём, местами налипание мокрого снега и гололёд. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

Теги: #погода
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