События

13:27 19.12.2018

В Харькове в 2019 за счет горбюджета установят памятники 15 погибшим в ходе АТО

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В Харькове в 2019 за счет горбюджета установят памятники 15 погибшим в ходе АТО

Харьковский городской совет на сессии в среду утвердил смету расходов на реализацию городской программы увековечивания памяти участников и жертв Второй мировой войны, защитников Украины, которые принимали участие в антитеррористической операции, на 2019 год.

В проекте решения, поддержанном депутатами, указано, что в общей сложности в следующем году на программу планируется выделить 2 млн 750 тыс. грн из специального фонда, из которых 2 млн грн. предусмотрено на капитальный ремонт памятников Второй мировой войны и благоустройство прилегающих территорий, а 750 тыс. грн - на надмогильные сооружения погибшим в ходе АТО.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, за счет средств городского бюджета будут установлены памятники 15 воинам АТО на кладбище №18, где они похоронены.

Теги: #ато #харків
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