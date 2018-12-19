События

12:33 19.12.2018

У задержанного в РФ украинца Гриба прогрессируют заболевания

2 мин читать

У украинского гражданина Павла Гриба, который обвиняется в Российской Федерации в содействии терроризму, прогрессируют заболевания, сообщил его отец Игорь Гриб со ссылкой на заключение украинского профессора, доктора медицинских наук Василия Притулу.

"Профессор Притула В.П. предоставил заключение о состоянии здоровья Павла на основании результатов обследований, проведенных в консультативно-диагностическом центре г.Ростов-на-Дону. Болезнь прогрессирует", – написал И.Гриб на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он также обнародовал сканкопию заключения В.Притулы, согласно которому у П.Гриба зафиксировано увеличение размеров селезенки и расширение сосудистой сети в воротах селезенки.

В заключении В.Притула отмечает, что указанные данные подтверждают наличие у П.Гриба прогрессирование портальной гипертензии, прогрессирование спленомегалии (увеличение селезенки) и гиперспленизма (увеличение селезенки с ростом количества клеточных элементов в костном мозге), появление цирроза печени и снижение свертывающей функции крови, угрозу обострения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и появление язвы желудка и кровотечений.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

Позднее МИД Украины заявил, что получил подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины П.Гриба, исчезнувшего в Беларуси.

Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован в Ростов-на-Дону.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на 6 месяцев - до 24 апреля 2019 года - арест П.Гриба.

Теги: #рф #спецслужбы_рф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Апелляции на арест пятерых украинских военных моряков рассмотрит суд в Крыму

ЕСПЧ потребовал от России предоставления информации о состоянии Гриба

В Нацкорпусе сообщают о блокировании их страниц в Facebook и Instagram и напоминают Климкину, что с украинским сегментом FB до сих пор работает офис в РФ

В Сумской области мужчина пытался вывезти в РФ пулемет

Группа общественных и политических деятелей просит Трампа ужесточить санкции против РФ и помочь Украине в укреплении оборонного потенциала на море

Вступил в силу закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе с РФ

Львовский облсовет требует от президента и МИД закрытия генконсульства РФ во Львове

В Страсбургский суд направлены ответы Москвы об обстоятельствах задержания в Керченском проливе украинских моряков

Интерпол по запросу РФ объявил в розыск 20-летнего украинца Капиноса, который якобы обучал П.Гриба делать взрывчатку

В РФ "ангарский маньяк" признан виновным в 78 убийствах

ПОСЛЕДНЕЕ

Кернес пригрозил "потерять" гендиректора теплосетей, если к Новому году в Харькове не будет горячей воды

На Херсонщине за сотрудничество с ВСК Рады избили активиста и есть информация о подготовке новых преступлений – нардеп И.Луценко

В Украине в ближайшие сутки морозы постепенно начнут ослабевать

В Харькове в 2019 за счет горбюджета установят памятники 15 погибшим в ходе АТО

Насиров требует черед суд 1 млн грн возмещения от кардиолога, который по просьбе НАБУ давал показания о состоянии его здоровья – Супрун

В Эстонии задержали уже десять человек по делу об "отмывании" денег в местном отделении Danske Bank

Порошенко поздравил украинских дипломатов с вступлением в силу закона о дипслужбе

Волкер надеется, что Украина не будет продлевать военное положение

Илон Маск открыл первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Около 20 тонн подарков передали детям Донетчины и Луганщины бойцы Нацгвардии ко Дню святого Николая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА