У задержанного в РФ украинца Гриба прогрессируют заболевания

У украинского гражданина Павла Гриба, который обвиняется в Российской Федерации в содействии терроризму, прогрессируют заболевания, сообщил его отец Игорь Гриб со ссылкой на заключение украинского профессора, доктора медицинских наук Василия Притулу.

"Профессор Притула В.П. предоставил заключение о состоянии здоровья Павла на основании результатов обследований, проведенных в консультативно-диагностическом центре г.Ростов-на-Дону. Болезнь прогрессирует", – написал И.Гриб на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он также обнародовал сканкопию заключения В.Притулы, согласно которому у П.Гриба зафиксировано увеличение размеров селезенки и расширение сосудистой сети в воротах селезенки.

В заключении В.Притула отмечает, что указанные данные подтверждают наличие у П.Гриба прогрессирование портальной гипертензии, прогрессирование спленомегалии (увеличение селезенки) и гиперспленизма (увеличение селезенки с ростом количества клеточных элементов в костном мозге), появление цирроза печени и снижение свертывающей функции крови, угрозу обострения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и появление язвы желудка и кровотечений.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

Позднее МИД Украины заявил, что получил подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины П.Гриба, исчезнувшего в Беларуси.

Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован в Ростов-на-Дону.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на 6 месяцев - до 24 апреля 2019 года - арест П.Гриба.