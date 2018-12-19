Порошенко поздравил украинских дипломатов с вступлением в силу закона о дипслужбе

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских дипломатов с вступлением в силу закона о дипломатической службе, который предусматривает переход дипслужбы на современные европейские практики деятельности.

"Верю, что он (закон - ИФ) сделает нашу дипломатическую службу динамичной, эффективной и вооруженной. Мы сбрасываем балласт постсоветской "зарегулированности" и переходим к передовым, современным европейским практикам, которые так нужны именно сегодня. Продолжаем усиливать дипломатический фронт, который является надежным щитом от вражеских пуль для наших защитников на передовой. Общими усилиями - обязательно победим!", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Как сообщалось, 7 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон о дипломатической службе. 15 июня президент Украины подписал его. Документом предусматривалось, что закон вступит в силу через 6 месяцев после его публикации, а действовавший до этого закон "О дипломатической службе" утратит силу.

Как это предусмотрено и нынешним законодательством, послов, представителей Украины и глав миссий при международных организациях будет назначать и увольнять президент Украины по представлению министра иностранных дел. Новшеством стало то, что МИД должно будет проводить консультации в профильном комитете Верховной Рады перед внесением президенту Украины представления о назначении посла.

Порядок ротации дипломатов будет определять МИД, однако она является обязательным условием прохождения дипслужбы. Сроки долгосрочных командировок дипломатов будут составлять до 4 лет в странах с нормальным климатом и стабильной безопасностью и до 3 лет в государствах со сложными климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью. При этом закон предусматривает, что время между долгосрочными командировками должно составлять 2-4 года. Дипломаты могут отказаться от ротации определенное количество раз и в прописанных законом случаях.

Документ предусматривает, что дипломатические должности в органах дипслужбы разделяются на три категории – "А", "Б" и "В" – в зависимости от порядка назначения, характера и объема полномочий.