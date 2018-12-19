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11:06 19.12.2018

Волкер надеется, что Украина не будет продлевать военное положение

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Волкер надеется, что Украина не будет продлевать военное положение

США поддерживают стремление Украины укрепить боеготовность Вооруженных сил, но ожидают, что военное положение в ряде областей страны не будет продлено, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

"Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности Вооруженных сил для ответа на российскую агрессию", - цитирует К.Волкера пресс-служба Верховной Рады в пресс-релизе по итогам встречи.

При этом К.Волкер подчеркнул, что важно не продлевать во времени действие военного положения и соблюдать демократические принципы.

По информации пресс-службы парламента, спецпредставитель США также высоко оценил принятие Верховной Радой закона о разминировании, а также подготовку законопроекта о закупках в оборонном секторе.

Кроме того, подчеркнул К.Волкер, для США является очевидным, что атака российских силовиков на украинские корабли близ Керченского пролива была абсолютно незаконной.

Теги: #курт_волкер #военное_положение
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