Илон Маск открыл первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск открыл скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом, презентация для журналистов и VIP-гостей прошла во вторник вечером.

На Tesla Model S гости прибыли на станцию, расположенную, по словам самого Маска, "на чьем-то заднем дворе" в гуще жилого квартала, и заехали в лифт, который опустил их под землю на глубину около девяти метров.

После завершения спуска узкий тоннель из красного стал зеленым, и автомобиль тронулся, набрав скорость около 65 км/ч (Маск обещает, что в дальнейшем можно будет ездить со скоростью 241 км/ч).

Репортер Associated Press, побывавший на презентации, отметил, что автомобиль сильно трясло, так что одного из гостей укачало.

Tesla преодолела расстояние более чем в полтора километра за три минуты, примерно столько же ей потребовалось, чтобы выехать на поверхность. Маск, который видит в подземных тоннелях решение проблемы транспортной загруженности Лос-Анджелеса, назвал поездку "эпичной".

"Я подумал: "Эта штука работает!", - заявил он, пояснив, что в будущем тоннели станут "гладкими, как стекло", а неровности прототипа связаны с нехваткой времени и проблемами с асфальтоукладчиком.

Тоннель построила The Boring Company - дочка SpaceX. По мысли Маска, система таких тоннелей может появиться под всем Лос-Анджелесом и другими городами мира, существенно разгрузив движение на улицах. Ездить по ним смогут электромобили любых производителей. Для этого их необходимо будет оснастить специальными колесами, которые для движения в тоннеле будут выдвигаться перпендикулярно основным. Стоимость такого оснащения для одной машины составит около $200-300.

Тоннели будут похожи скорее на скоростное шоссе, чем метро, говорит Маск. Однако он не исключает возможность, что им также смогут воспользоваться пешеходы и велосипедисты.