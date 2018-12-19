Около 20 тонн подарков передали детям Донетчины и Луганщины бойцы Нацгвардии ко Дню святого Николая

Офицеры группы гражданско-военного сотрудничества имиджево-издательского центра Национальной гвардии Украины за неделю до 19 декабря начали поездку по городам Донбасса, в течение которой передавали детям из Донецкой и Луганской области собранные волонтерами из общественных организаций Украины и школами подарки, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Дети получают канцелярские принадлежности, одежду, игрушки и дружеское общение с защитниками из гвардии. В общем это около 20 тонн груза, который уже получили к празднику дети из 37 учебных заведений, проживающих в населенных пунктах Донецкой и Луганской", - говорится в обнародованном в среду утром сообщении.

Кроме школ и детсадов эта акция распространяется и на центры социально-психологической поддержки. Гуманитарный проект "Гвардейская семья - тебе, Украина!" уже прошел в Доброполье, Славянске, Великой Новоселке, Торецком, Краматорске, Красном Лимане, Попасной, Угледаре, Мариуполе, а также поселках Виноградное и Талаковка.

"Мы поздравили более полутора тысяч детей! Пытались создать им праздничное настроение и атмосферу настоящего праздника. Благодаря тесному сотрудничеству с администрациями районов и учебных заведений, считаю, что нам это удалось", - рассказал полковник НГУ Виктор Голумбовский.