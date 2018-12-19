События

09:53 19.12.2018

Financial Times назвала Джорджа Сороса человеком года

2 мин читать
Financial Times назвала Джорджа Сороса человеком года

Британская газета Financial Times назвала известного инвестора и филантропа Джорджа Сороса человеком года.

Как утверждает издание, в 2018 году, в разгар популистских тенденций в политике, Сорос стал символом либеральной демократии и открытости общества.

Обычно выбор FT отражает достижения человека, на этот раз также учитывались и те ценности, которые представляет Сорос: права человека, открытость, свобода СМИ, с одной стороны, борьба с авторитарными режимами, расизмом и нетерпимостью - с другой. Financial Times прямо противопоставляет его ценности тем, которые якобы исповедуют президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Дж.Соросу, которого называют отцом хедж-фондов, в этом году исполнилось 88 лет. Он родился в Венгрии, покинул страну в 17 лет, закончил Лондонскую школу экономики, параллельно работая носильщиком и официантом, позднее переехал в США. В 1950-е годы он создал фонд Quantum и стал одним из самых успешных спекулятивных игроков в истории.

В Великобритании долгое время был известен как человек, который "разорил" Банк Англии: в 1992 году Дж.Сорос делал ставки на снижение курса фунта стерлингов, заработав на них около $1 млрд. Сейчас его критикуют за возражения против выхода Великобритании из Евросоюза и финансовую поддержку тех, кто разделяет эту его позицию.

Благотворительную деятельность Дж.Сорос начал в 1979 году в ЮАР. В 1984 году создал фонд в Венгрии для поддержки университетов и библиотек Open Society Foundations. К 2018 году Дж.Сорос передал фонду $18 млрд семейных средств. В России деятельность его фонда признана нежелательной.

В этом году в Венгрии развернулась кампания "Стоп Сорос". В мае его фонд Open Society Foundations был вынужден перевести представительство из Венгрии на территорию ФРГ. В начале декабря Центрально-Европейский университет, основанный при участии Дж.Сороса и аккредитованный в США и Венгрии, подтвердил переезд из Будапешта в Вену в связи с давлением венгерских властей.

Западные СМИ ранее отмечали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в последние месяцы перед парламентскими выборами апреля 2018 года в своих выступлениях уделял больше времени фигуре Дж.Сороса. В.Орбан, много лет назад получивший стипендию от соросовского фонда, обвинял финансиста в стремлении подорвать в своих интересах христианскую Венгрию и Европу, используя для этого иммиграцию мусульман, а также основанные Дж.Соросом НПО.

В октябре Дж.Сорос, крупнейший спонсор Демократической партии США, первым из критиков Д.Трампа получил посылку со взрывным устройством.

По данным журнала Forbes, состояние Дж.Сороса на 19 декабря оценивалось в $8,3 млрд, он занимал 60-ю строчку в списке 400 самых богатых американцев и был 190-м среди миллиардеров мира.

Теги: #человек_года #financial_times #джордж_сорос
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Журнал "Тайм" назвал "персонами года" людей, рассказавших о сексуальных домогательствах

Британские финкомпании пообещали увеличить число женщин-директоров к 2021 г.

Веб-сайт и твиттер Financial Times взломаны сирийскими хакерами

Лауреаты Общенациональной программы "Человек года-2012" будут названы 23 марта

Премию "Человек года" вручат 54 лауреатам во дворце "Украина" 26 марта

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 20 тонн подарков передали детям Донетчины и Луганщины бойцы Нацгвардии ко Дню святого Николая

Польша с 2019 закроет пешеходный пункт пропуска "Долгобичув-Угринов"

На 2019-2021 запланированы работы по включению Крещатика в наследие ЮНЕСКО

Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных систем Patriot

Киевсовет утвердил программу охраны культурного наследия на 2019-2021

За минувшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен военнослужащий

Санкции с КНДР будут сняты после полной денуклеаризации страны

В собственность государства возвращено помещение Уманского Василианского монастыря стоимостью почти 5 млн грн

Стена на границе с Мексикой будет не бетонной, а из красиво оформленных стальных реек

Во Львове предпринимателя, предлагавшего взятку прокурору, приговорили к 8,5 тыс. грн штрафа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА