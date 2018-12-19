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08:06 19.12.2018

Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных систем Patriot

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Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных систем Patriot

Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд, сообщил Пентагон.

По информации оборонного ведомства США, агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности сообщило, что одобрена продажа Турции 80 ракет Patriot и 60 других ракет, включая сопутствующее оборудование и радарные системы.

Ранее госдеп сообщал, что работает с Анкарой над вопросом о поставках Турции ракетных комплексов Patriot, чтобы удержать ее от приобретения российских С-400.

Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз - в пользу китайских комплексов, а второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

Вашингтон предупреждал Анкару, что в случай приобретения российских комплексов откажет ей в продаже истребителей F-35.

Теги: #сша #турция #продажа #ракеты
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