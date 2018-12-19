События

07:37 19.12.2018

За минувшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен военнослужащий

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За минувшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен военнослужащий

За минувшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранен украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"18 декабря российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 4 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В результате боевых действий, один украинский военный получил ранения", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в среду утром.

Боевики совершили обстрелы из артиллерии калибра 122-мм и из минометов калибра 120-мм в районе населенного пункта Новотошковское и 82-мм в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенного пункта Павлополь на Мариупольском направлении.

Кроме того, опорные пункты ООС были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное, Авдеевка, Пески - на Донецком направлении, а также вблизи населенного пункта Крымское и Чермалык, Лебединское, Павлополь на Мариупольском направлении.

"Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся привлекали дежурные огневые средства", – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, 18 декабря один боевик был ранен.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Теги: #оос #сводка #украина
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