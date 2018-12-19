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07:21 19.12.2018

Санкции с КНДР будут сняты после полной денуклеаризации страны

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Санкции с КНДР будут сняты после полной денуклеаризации страны

Заместитель пресс-секретаря госдепартамента США Роберт Палладино подтвердил позицию Вашингтона о том, что санкции в отношении КНДР могут быть сняты после полной и подтвержденной денуклеаризации страны.

"Мир остается единым в обеспечении соблюдения и осуществлении санкций Организации Объединенных Наций до окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи", - заявил Р.Палладино.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что "облегчение санкций последует за денуклеаризацией".

"И чем скорее Северная Корея проведет денуклеаризацию, тем скорее санкции могут быть сняты", - заключил представитель госдепа США.

Теги: #сша #санкции #кндр
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