События

03:17 19.12.2018

На Черниговщине открыли еще один пограничный отряд на границе с Россией

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На Черниговщине открыли еще один пограничный отряд на границе с Россией

На границе с Россией в Черниговской области открыли новый пункт пограничной службы "Леоновка", сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины во вторник.

"Украина уже почти пять лет противостоит серьезным вызовам в сфере пограничной безопасности. Поэтому в рамках правительственного плана мы модернизируем охрану границы, наращиваем наши оборонительные способности и развиваем инфраструктуру", – заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал во время открытия после реконструкции отдела пограничной службы "Леоновка" на Черниговщине на границе с Россией.

П.Цигикал добавил, что Москва продолжает оккупацию Крыма, поддерживает боевиков на Донбассе, накапливает войска у границы, создает напряжение на Азове и цинично захватывает в плен украинских моряков.

"Впрочем, какой бы сложной ни была обстановка, все зависит от людей, которые находятся на передовой. Со своей стороны руководство государства прилагает усилия, чтобы усилить границу и создать надлежащие условия службы для его защитников", - отметил глава пограничного ведомства.

В ходе работ восстановлено основное здание с учетом современных энергосберегающих технологий, построено боксы для хранения техники, вольеры для служебных животных, котельная, складские и обустроены другие необходимые помещения. На строительство комплекса сооружений и реконструкцию зданий потрачено 19 млн грн.

Глава Госпогранслужбы также отметил, что украинские пограничники уже имеют достаточно опыта противостояния агрессору.

Теги: #черниговская_область #украина #погранотряд #граница
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