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02:58 19.12.2018

Помпео призвал главу новой церкви Украины уважать религиозный выбор граждан

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Помпео призвал главу новой церкви Украины уважать религиозный выбор граждан

Госсекретарь США Майк Помпео пообщался по телефону с недавно избранным главой православной церкви Украины митрополитом Епифанием, сообщает госдеп.

"Госсекретарь призвал уважать возможность всех украинцев исповедовать (религию) по своему выбору", - говорится в заявлении зампредставителя госдепартамента США Роберта Палладино.

Согласно сообщению, М.Помпео позвонил митрополиту Епифанию, чтобы "подчеркнуть поддержку США религиозной свободы и украинского суверенитета".

Как сообщалось, 15 декабря объединительный собор в Киеве объявил о создании поместной Православной церкви Украины. Предстоятелем объединенной церкви был избран Епифаний (Думенко).

Теги: #госдеп #сша #украина #религия
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