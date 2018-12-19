Помпео призвал главу новой церкви Украины уважать религиозный выбор граждан

Госсекретарь США Майк Помпео пообщался по телефону с недавно избранным главой православной церкви Украины митрополитом Епифанием, сообщает госдеп.

"Госсекретарь призвал уважать возможность всех украинцев исповедовать (религию) по своему выбору", - говорится в заявлении зампредставителя госдепартамента США Роберта Палладино.

Согласно сообщению, М.Помпео позвонил митрополиту Епифанию, чтобы "подчеркнуть поддержку США религиозной свободы и украинского суверенитета".

Как сообщалось, 15 декабря объединительный собор в Киеве объявил о создании поместной Православной церкви Украины. Предстоятелем объединенной церкви был избран Епифаний (Думенко).