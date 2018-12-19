Прокуратура через суд обязала обеспечить детсад в Харьковской области спецсредствами и пожарной сигнализацией

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал сельсовет в Дергачевском районе области устранить нарушения требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности в детском саду.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в ходе плановых проверок дошкольных учебных заведений, проводившихся райуправлением Главного управления ГСЧС в мае этого года, было выявлено, что работники детсада не обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания, в здании нет пожарной сигнализации и необходимого количество воды для наружного пожаротушения, деревянные элементы чердачных покрытий не обработаны средствами огнезащиты и т.д.

"Предписания ГСЧС (по устранению нарушений - ИФ) уполномоченные лица в установленные сроки не выполнили. Поскольку такая ситуация ставит под реальную угрозу жизни детей, посещающих дошкольное учебное заведение, прокуратура обратилась в суд", - говорится в сообщении.