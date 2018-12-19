Апелляции на арест пятерых украинских военных моряков рассмотрит суд в Крыму

Верховный суд Крыма в среду планирует рассмотреть апелляционные жалобы адвокатов на арест пяти военных моряков с кораблей ВМС Украины, задержанных российскими пограничниками возле Керченского пролива в Черном море.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на решение Киевского районного суда Симферополя назначено на 10:00 мск", - сказал "Интерфаксу" представитель инстанции.

Речь идет об апелляциях на арест до 25 января 2019 года граждан Украины Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Юрия Будзыло и Виктора Беспальченко.

Ожидается, что будет организована видеосвязь с украинцами, которые находятся в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве.

Защита просит освободить своих клиентов из-под стражи.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи (аннексированный Россией Крым) до 25 января 2019 года.

Позже военнопленные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых при обстреле судов российскими силовиками –в медблок следственного изолятора "Матросская тишина".

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Украинские моряки на допросах в ФСБ РФ отказываются давать показания и подчеркивают, что являются военнопленными.