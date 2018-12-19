События

00:19 19.12.2018

Премьер Бельгии объявил о намерении подать в отставку

3 мин читать
Премьер Бельгии объявил о намерении подать в отставку

Подвергнутый мощной критике оппозиции в федеральном парламенте премьер-министр Бельгии Шарль Мишель сообщил, что подаст королю бельгийцев Филиппу прошение об отставке, объявил телеканал RTBF.

"Я констатировал, что мой призыв не убедил. Я понял, что он не был услышан. Следовательно, я должен уважать и принять к сведению эту ситуацию. Я принял решение представить мою отставку и намерен немедленно отправиться к королю", - заявил глава бельгийского правительства вечером во вторник в парламенте.

Такое заявление Ш.Мишель сделал несколько минут спустя после того, как фламандские и франкоязычные социалисты, к которым присоединились "зеленые", внесли предложение о вотуме доверия правительству. Тем самым они не оставили премьеру никаких шансов, так как ранее самый мощный союзник либерального "Реформаторского движения" Ш.Мишеля националистический "Новый фламандский альянс" вышел из правящей коалиции из-за подписания премьер-министром миграционного пакта ООН.

Оппозиция на заседании, которое RTBF передавал в прямом эфире, встретила заявление Ш.Мишеля бурными аплодисментами.

Выступая в парламенте во второй половине дня во вторник, премьер-министр, чье правительство 9 декабря оказалось в политическом кризисе после ухода "Нового фламандского альянса", призвал депутатов учредить "коалицию доброй воли", чтобы продолжить работу кабинета до парламентских выборов 26 мая 2019 года. Ш.Мишель предложил свою "дорожную карту": повышение покупательной способности, усиление безопасности и борьба против климатических изменений.

Оппозиция сочла эти предложения слишком расплывчатыми. Социалисты намеревались объявить голосование по доверию кабинету Ш.Мишеля, предоставив ему 48 часов для уточнения своих предложений. Но они не успели это сделать. После возобновления заседания, на котором звучала сокрушительная критика правительства, премьер-министр попросил слова и объявил, что он направится к королю для просьбы об отставке правительства.

Как предсказывают комментаторы бельгийских СМИ, король Филипп может "придержать" отставку, дав возможность "правительству, исполняющему обязанности" доработать до выборов.

Ведущий RTBF, назвавший Бельгию "землей сюрреализма", напомнил, что подобная ситуация с "неофициальным правительством" не является новостью для королевства, и такая ситуация уже складывалась в ее современной политической истории.

9 декабря вечером вскоре после начала экстренного заседания совета министров федерального правительства Бельгии по вопросу участия страны в глобальном пакте ООН по миграции зал покинули члены кабинета от "Нового фламандского альянса".

На совещании премьер-министр Ш.Мишель подтвердил, что улетит 10 декабря в Марракеш, чтобы "от имени правительства сдержать слово, данное Бельгией".

В связи с его решением отправиться на конференцию по глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, которая проходила в Марракеше 10-11 декабря, члены кабинета от крупнейшей парламентской партии - "Нового фламандского альянса" пригрозили покинуть правящую коалицию.

Председатель "Нового фламандского альянса" Барт де Вевер заявил, что, если Ш.Мишель отправится в Марракеш, "он де-факто поставит нас вне правительства", и отметил, что в стране не было политического консенсуса по вопросу участия Бельгии в пакте ООН.

В дальнейшем члены кабинета от этой партии - министры и государственные секретари - объявили о своей отставке из коалиционного правительства.

RTBF показал в прямом эфире, как автомобиль премьер-министра покидает королевскую резиденцию. По прогнозу телеканала, Ш.Мишель во вторник не будет делать никаких заявлений. О результате встречи с королем пока не сообщается.

Теги: #бельгия #отставка #премьер
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Король бельгийцев приостановил процесс отставки премьера

Британский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеру – ТВ

Второй день саммита ЕС пройдет на фоне социальных протестов в Бельгии

Британские депутаты-консерваторы выразили доверие Мэй

Премьер Бельгии обозначил приоритеты обновленного правительства

Участие премьера Бельгии в конференции по миграции будет стоить правительственного кризиса

Трамп объявил о скорой отставке главы аппарата Белого дома

Самый богатый человек Бельгии Альберт Фрер скончался в возрасте 92 лет

Премьер Бельгии назвал марш в защиту климата "успехом гражданской мобилизации"

Гройсман: "Северный поток–2" – это форма замаскированной войны против Европы

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура через суд обязала обеспечить детсад в Харьковской области спецсредствами и пожарной сигнализацией

Предоставление очередной финансовой помощи со стороны ВБ и МВФ является сигналом для иностранных инвесторов – посольство Украины в США

Апелляции на арест пятерых украинских военных моряков рассмотрит суд в Крыму

МВФ одобрил 14-мес. программу stand by для Украины на $3,9 млрд и 1-й транш ее на $1,4 млрд

Порошенко предостерег представителей радикальных организаций от захватов храмов УПЦ (МП)

На взятке в $2,3 тыс. задержан замглавы поссовета Киевской области

Представители ЕС и Украины обсудили последствия присоединения Крыма к России

ЕСПЧ потребовал от России предоставления информации о состоянии Гриба

В Нацкорпусе сообщают о блокировании их страниц в Facebook и Instagram и напоминают Климкину, что с украинским сегментом FB до сих пор работает офис в РФ

Боевики обстреляли во вторник позиции ВСУ на Донбассе из 152мм артиллерии и 120мм минометов, без потерь – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА