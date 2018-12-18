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23:40 18.12.2018

МВФ одобрил 14-мес. программу stand by для Украины на $3,9 млрд и 1-й транш ее на $1,4 млрд

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МВФ одобрил 14-мес. программу stand by для Украины на $3,9 млрд и 1-й транш ее на $1,4 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) на сумму $3,9 млрд и первый кредитный транш на $1,4 млрд, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Еще одна хорошая новость - как и договаривались с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, Совет директоров МВФ принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму $3,9 млрд. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на $1,4 млрд, что произойдет в ближайшее время", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Глава государства отметил, что данное решение Фонда является "еще одним важным сигналом о признании нашего безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации и доказательством успеха в реформаторских усилиях".

"Такие решения ведущих мировых финансовых институтов обеспечивают постоянство нашего уверенного движения и укрепляют устойчивость Украины на фоне сложных внутренних и внешних вызовов. Уверенно шагаем дальше", – добавил П.Порошенко.

Как сообщалось, Украина рассчитывает на принятие советом директоров Фонда решения об открытии новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Предполагается, что программа stand-by объемом около $3,9 млрд поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.

По оценкам Национального банка Украины, сумма первого транша по программе stand-by составит $1,4-1,9 млрд, средства поступят до 25 декабря.

Теги: #программа_stand_by #транш #украина #мвф
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