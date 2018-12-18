На взятке в $2,3 тыс. задержан замглавы поссовета Киевской области

Военной прокуратурой Центрального региона Украины задержан заместитель председателя Калитянского поселкового совета объединенной территориальной громады после получения последним части неправомерной выгоды в размере $2,3 тыс., сообщила пресс-служба ведомства во вторник вечером.

По сообщению военной прокуратуры, чиновник в декабре 2018 выдвинул директору одного из обществ с ограниченной ответственностью требование о передаче ему денежных средств в размере $2,3 тыс. и перечисления на счет указанного им юридического лица 500 тыс. грн.

"Эти средства правонарушитель требовал за предоставление в аренду указанному ООО земельного участка площадью 5 га в границах с. Бервица Калитянского поселкового совета объединенной территориальной общины Броварского района Киевской области. При этом подозреваемый заявил директору предприятия, в случае отказа в предоставлении ему указанных средств, соответствующее решение о передаче указанного земельного участка в аренду, сессией поселкового совета положительно рассмотрено не будет", – подчеркнули в прокуратуре.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при оперативном сопровождении сотрудников управления защиты экономики в Киевской области Департамента Национальной полиции Украины совместно со следователями следователями Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Факт вымогательства и получения должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, задокументирован. Предмет неправомерной выгоды изъят", – сказано в сообщени.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины (взятка), ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, арест имущества и отстранения от должности.