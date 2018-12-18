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21:49 18.12.2018

Представители ЕС и Украины обсудили последствия присоединения Крыма к России

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Представители ЕС и Украины обсудили последствия присоединения Крыма к России

В Брюсселе состоялась встреча представителей Евросоюза и Украины, основной темой которой стала ситуация на Крымском полуострове, сообщила во вторник официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

"ЕС и Украина обсудили 18 декабря в Брюсселе последствия незаконного присоединения Крымского полуострова и Севастополя", - говорится в заявлении М.Коцьянчич.

По словам М.Коцьянчич, это была уже шестая подобная встреча на высшем уровне между Европейской службой внешних связей и Еврокомиссии с одной стороны и с представителями Украины с другой.

"Встреча предоставила ЕС и Украине возможность выбрать новый вектор политики в отношении Крыма и Севастополя, а также в отношении ситуации на Крымском полуострове в целом", - отметила представитель.

В ходе встречи обсуждались ситуация с безопасностью и с правами человека на Крымском полуострове, а также вопросы международного права.

"Евросоюз не признает, и не будет признавать незаконное присоединение Крымского полуострова со стороны России", - подчеркивается в документе.

Теги: #крым #ес #украина #встреча
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