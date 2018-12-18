События

21:37 18.12.2018

ЕСПЧ потребовал от России предоставления информации о состоянии Гриба

2 мин читать
ЕСПЧ потребовал от России предоставления информации о состоянии Гриба

Европейский суд по правам человека призвал Россию предоставить информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба, сообщила адвокат Евгения Закревская.

"ЕСПЧ сегодня отреагировал на наше ходатайство по правилу 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению необходимой медицинской помощи Павлу Грибу. Суд затребовал у РФ предоставить медицинские документы относительно текущего состояния здоровья Заявителя, относительно лечения, которое было назначено ему врачами лечения предоставленного во время содержания под стражей", – написала она на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Она отметила, что термин исполнения постановления - до 2 января 2019 года.

Также адвокат напомнила, что 12 декабря Павлу Грибу в суде стало плохо и врачи скорой помощи заявили о необходимости обследовать политзаключенного.

"Суд перенес заседание на 21 декабря. При этом никакого обследования так и нет", – подчеркнула Е.Закревская.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

Позднее МИД Украины заявил, что получил подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины П.Гриба, исчезнувшего в Беларуси.

Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован в Ростов-на-Дону.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на 6 месяцев - до 24 апреля 2019 года - арест П.Гриба.

Теги: #здоровье #рф #гриб #еспч
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Нацкорпусе сообщают о блокировании их страниц в Facebook и Instagram и напоминают Климкину, что с украинским сегментом FB до сих пор работает офис в РФ

В Сумской области мужчина пытался вывезти в РФ пулемет

Группа общественных и политических деятелей просит Трампа ужесточить санкции против РФ и помочь Украине в укреплении оборонного потенциала на море

Судебное заседание в деле украинца Павла Гриба перенесли на 21 декабря из-за его плохого самочувствия

Вступил в силу закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе с РФ

Львовский облсовет требует от президента и МИД закрытия генконсульства РФ во Львове

В Страсбургский суд направлены ответы Москвы об обстоятельствах задержания в Керченском проливе украинских моряков

Сенцова переведут из медчасти колонии в отряд

Интерпол по запросу РФ объявил в розыск 20-летнего украинца Капиноса, который якобы обучал П.Гриба делать взрывчатку

В РФ "ангарский маньяк" признан виновным в 78 убийствах

ПОСЛЕДНЕЕ

Представители ЕС и Украины обсудили последствия присоединения Крыма к России

Боевики обстреляли во вторник позиции ВСУ на Донбассе из 152мм артиллерии и 120мм минометов, без потерь – штаб ООС

Украинские водоканалы оказались под угрозой прекращения энергоснабжения с 1 января 2019 года

В ЕК пока не готовы дать оценку ситуации с протестами в Венгрии, призывают не применять насилие

Контрразведка СБУ предупредила взрыв на ж/д в Харьковской области, организованный экс-сотрудником УСБУ в Луганской области

Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в симпатии к демократам

Ичнянский район полностью разминирован после взрывов на военных складах в октябре

Кабмин назначил замминистра АПК Топчия

Чиновника ВОХР "Укрзализныци" задержали за взяточничество

Украина на ТКГ в среду подтвердит готовность к обмену удерживаемыми и осужденными – И.Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА