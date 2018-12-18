ЕСПЧ потребовал от России предоставления информации о состоянии Гриба

Европейский суд по правам человека призвал Россию предоставить информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба, сообщила адвокат Евгения Закревская.

"ЕСПЧ сегодня отреагировал на наше ходатайство по правилу 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению необходимой медицинской помощи Павлу Грибу. Суд затребовал у РФ предоставить медицинские документы относительно текущего состояния здоровья Заявителя, относительно лечения, которое было назначено ему врачами лечения предоставленного во время содержания под стражей", – написала она на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Она отметила, что термин исполнения постановления - до 2 января 2019 года.

Также адвокат напомнила, что 12 декабря Павлу Грибу в суде стало плохо и врачи скорой помощи заявили о необходимости обследовать политзаключенного.

"Суд перенес заседание на 21 декабря. При этом никакого обследования так и нет", – подчеркнула Е.Закревская.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

Позднее МИД Украины заявил, что получил подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины П.Гриба, исчезнувшего в Беларуси.

Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован в Ростов-на-Дону.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на 6 месяцев - до 24 апреля 2019 года - арест П.Гриба.