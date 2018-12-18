В Нацкорпусе сообщают о блокировании их страниц в Facebook и Instagram и напоминают Климкину, что с украинским сегментом FB до сих пор работает офис в РФ

В политической партии Национальный корпус сообщают о втором за год блокировании страниц политсилы в соцсетях Facebook и Instagram за публикацию двухнедельной давности с акции "Нет - кремлевским оккупантам!", что в администрации соцсети расценили как "враждебные высказывания".

"Акция с участием Нацкорпуса и Нацдружин проходила в Киеве возле Администрации президента с требованиями к украинской власти разорвать дипотношения с РФ, ограничить деятельность российского бизнеса в Украине на время войны и тому подобное. Отметим, что ни на фото, ни на видео, ни в тексте описания мероприятия, опубликованных на Facebook, не было ни одного запрещенного законом символа, лозунга и изображения", - сообщают в "Нацкорпусе во вторник вечером.

В политсиле добавляют, что администрация соцсети второй раз за год демонстрирует предвзятость к Нацкорпусу и украинским националистам в целом. "Мы не первые и, наверное, не последние, кто попал под прокремлевское влияние администрации ФБ", - выразили мнение в партии.

В Нацкорпусе напомнили, что 18 ноября 2018г министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter написал: "Провел хорошую дискуссию с миссией НИИ и Европарламента относительно всеобъемлющих попыток дезинформации и информационных атак. Facebook давно должен работать с украинским сегментом именно из Киева. Как и другие IT-компании".

Однако, констатируют в украинской партии, хорошие слова П. Климкина остались просто словами, "а офис восточноевропейского региона Facebook до сих пор контролируется нашим врагом" - Россией.

"Возможно, пришло время пойти лично в кабинет министра иностранных дел и помочь ему работать оперативнее в области защиты интересов на международной арене?", - добавляют в политсиле, напоминая, что в июне этого года Facebook уже полностью удалил страницу Нацкорпуса, проигнорировав обжалования на трех языках.

В партии сообщили, что и нынешнее блокирование страниц будут обжаловать, но из предыдущего опыта уверены, что это бесполезно.

"Поэтому мы создали эту страницу (fb.me/UANationalCorps) и новую в Инсте: instagram.com/nationalcorpsua/ ОФИЦИАЛЬНО! С сегодняшнего дня основными источниками коммуникации Национального корпуса в социальных сетях будут Telegram (t.me/nationalcorps) и Twitter (twitter.com/national_corps). Подписывайтесь - там не банят. В администрацию @Facebook: загружаем скриншот ваших претензий как доказательство. Если это также нарушает "нормы и стандарты", мы не боимся - баньте еще!", - подытожили в Национальном корпусе.