Боевики обстреляли во вторник позиции ВСУ на Донбассе из 152мм артиллерии и 120мм минометов, без потерь – штаб ООС

С начала суток до 18.00 вторника боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды применяя 2 вооружение, запрещенное минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"В частности, враг совершил обстрелы из артиллерии калибра 152мм и из минометов калибра 120мм по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское на Луганском направлении", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Помимо этого опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное, Авдеевка на Донецком направлении, а также в районе н.п. Лебединское, Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.