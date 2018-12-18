Украинские водоканалы оказались под угрозой прекращения энергоснабжения с 1 января 2019 года

Украинские водоснабжающие предприятия не смогли отобрать поставщиков электроэнергии по итогам тендеров, проведенных в ноябре-декабре 2018 года, что грозит прекращением поставок электроэнергии с 1 января 2019 года.

"На сегодня ни один поставщик электроэнергии не принял участие в тендерах, которые были проведены в ноябре-декабре на поставку электроэнергии для предприятий критической инфраструктуры. Таким образом, ни один водоканал в Украине не имеет надежного поставщика электроэнергии", - заявил народный депутат, первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский во время согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

По его словам, такая проблема возникла как у водоканалов, имеющих задолженность за электроэнергию, так и у водоканалов без таких долгов. Аналогичное положение и у предприятий коммунальной теплоэнергетики.

Для урегулирования сложившейся ситуации профильный комитет разработал законопроект №9406, которым предлагается гарантировать коммунальным структурам энергоснабжение предприятиями универсальных услуг (ПУУ), которые с 1 января 2019 года будут заниматься поставкой электроэнергии как правопреемники существующих облэнерго. По словам Д.Андриевского, необходимо предусмотреть его рассмотрение на текущей сессионной неделе.

Как сообщалось, в октябре Министерство энергетики и угольной промышленности совместно с профильным комитетом Рады анонсировало внесение в парламент законопроекта об изменениях в закон "О рынке электроэнергии", направленного на предотвращение проблем, которые могут возникнуть при запуске розничного рынка электроэнергии с 1 января 2019 года. В частности, сообщалось, что для гарантированной поставки электроэнергии наиболее уязвимым потребителям планируется закрепить постепенный переход к рыночным механизмам формирования цен. В частности, поставка электроэнергии таким потребителям будет осуществляться на условиях универсальной услуги – по ценам, которые будут рассчитываться Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуги (НКРЭКУ).