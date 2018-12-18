Чиновника ВОХР "Укрзализныци" задержали за взяточничество

Руководителя Днепропетровского отдела вооруженной охраны (ВОХР) "Укрзализныци" задержали за получение неправомерной выгоды, сообщил ж/д перевозчик на сайте во вторник.

"Вчера одного из руководителей Днепровского ВОХРа задержали на взятке. Вместе с местным криминалитетом и сообщниками он организовал поборы на железной дороге. Они требовали деньги за беспрепятственный проезд груза. Кроме того, воровали горючее, металл и уголь из вагонов, которые проходили через станции Запорожской области. Чиновник должен был получить очередную проплату - 146 тыс. грн, когда его задержали", - цитируется в сообщении и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Он также подчеркнул, что ликвидация "схем" по разворовыванию дизтоплива на "Укрзализныце" - приоритетное направление борьбы с коррупцией.

По информации военной прокуратуры Южного региона Украины, по указанным лицам готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционного преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.