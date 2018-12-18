Украина на ТКГ в среду подтвердит готовность к обмену удерживаемыми и осужденными – И.Геращенко

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в среду, 19 декабря, подтвердит готовность освободить задержанных сепаратистов и осужденных граждан РФ в обмен на освобождение удерживаемых в РФ и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) граждан Украины, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"19 декабря, в Минске, на последней в этом году встрече рабочих групп, мы еще раз подтвердим готовность провести освобождение в формате 19-66 (украинцев в ОРДЛО на помилованных сепаратистов) и 23-23 (осужденных в Украине россиян в обмен на политзаключенных Кремля)", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Также, по ее словам, украинская сторона настаивает на немедленном создании механизма при участии РФ и Международного комитета Красного Креста (МККК) по поиску пропавших без вести, в первую очередь на оккупированных территориях Украины.

Как сообщалось, 4 декабря российская сторона в ТКГ и представители ОРДЛО на заседании в Минске в очередной раз отклонили предложение Киева по освобождению заложников и политзаключенных в формате 23/23 и 66/19, инициированное на 27 декабря.

"Украинская сторона еще раз передала предложение об освобождении арестованных россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах и помилование сепаратистов в обмен на украинцев на оккупированных территориях. Мы передали конкретные списки и предложения в формате 23/23 и 66/19 с предложением провести освобождение наших военных и гражданских из ОРДЛО к новогодним и рождественским праздникам. Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря", - написала тогда И.Геращенко в Facebook.