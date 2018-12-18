Дело харьковских псевдополицейских, шантажировавших мужчин из-за сексуальной ориентации, направлено в суд

Прокуратура Харьковской области направила в Червонозаводский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении участников организованной группы, которые под видом правоохранителей занимались разбоем, грабежом и шантажом.

"Преступную группу в июне 2015 года организовал и возглавил ранее судимый 42-летний харьковчанин. К делу он привлек 16-летнего юношу, а также еще шестерых знакомых в возрасте от 19 до 39 лет", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, группа действовала по определенной схеме. Несовершеннолетний через интернет знакомился с мужчинами и предлагал им услуги сексуального характера. Интимные встречи всегда проходили по месту жительства потенциальных жертв. Вместе с юношей в дом приезжали и другие участники группы. Дождавшись подходящего момента, они заходили в квартиру, представлялись правоохранителями, показывали поддельные удостоверения и пугали "клиентов" уголовной ответственностью за развращение несовершеннолетнего. За неразглашение подробностей интимной жизни требовали деньги.

Если мужчины не соглашались на их условия, псевдополицейские прибегали к насилию. На потерпевших надевали наручники и угрожали пистолетом. Одну из жертв 2 дня удерживали в собственном доме, пока тот не согласился переписать на псевдоправоохранителей свою квартиру в Харьковской области. Еще одного пострадавшего вывезли в лесополосу и, приставив пистолет к виску, заставили его передать 100 тыс. грн.

По данным правоохранителей, за 2 года члены группы "заработали" более 700 тыс. грн.

Всем участникам группы инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный организованной группой, соединенный с проникновением в жилище).

Организатор группы подозревается также по ч.2 ст.186, ч.3 ст.146, ч.3 ст.28 ч.1 ст.353, ч.1 ст.304, ч.1 ст.263 УК Украины (грабеж, незаконное лишение свободы, самовольное присвоение властных полномочий, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и незаконное обращение с оружием). Кроме того, во время обысков у него обнаружили около 30 г каннабиса (ч.1. ст.309 УК Украины).

Незаконное присвоение властных полномочий (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 УК Украины) инкриминируют еще 4 участникам группы, имевшим при себе поддельные удостоверения.

В эпизодах незаконного лишения свободы потерпевших (ч.3 ст.146 УК Украины) участвовали также четверо членов группы.