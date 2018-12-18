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12:40 18.12.2018

Полтавский апелляционный снял с рассмотрения апелляцию по делу Кернеса

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Полтавский апелляционный снял с рассмотрения апелляцию по делу Кернеса

Полтавский апелляционный суд снял с рассмотрения назначенное на 21 декабря слушание по апелляционным жалобам на решение суда первой инстанции по делу в отношении городского головы Харькова Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Как сообщает пресс-служба Полтавского апелляционного суда, это связано с тем, что одна из членов коллегии судья Лилиана Низельковская находится на больничном.

"Информация о дате следующего судебного заседания будет размещена дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в Дзержинский райсуд Харькова

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Г.Кернеса и его охранников В.Блинника и Е.Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.

Теги: #кернес #суд
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