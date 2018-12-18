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12:31 18.12.2018

Кабмин повысил на 25% оклады госслужащих Генпрокуратуры Украины

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Кабмин повысил на 25% оклады госслужащих Генпрокуратуры Украины

Кабинет министров Украины предусмотрел повышение на 25% размера должностных окладов государственных служащих Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

В частности, отмечается, что ранее на служащих Генпрокуратуры, которая является конституционным органом с особым статусом и юрисдикцией по всей стране, повышение должностных окладов не распространялось. Соответственно, данный документ принят для обеспечения междолжностной дисциплины в оплате труда.

Теги: #оклад #генпрокуратура #кабмин
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