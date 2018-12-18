В Украине в ближайшие дни будет холодно, небольшие осадки ожидаются лишь на юге

В ближайшие сутки, 19 декабря, над Украиной продолжит господствовать холодный воздух, погоду будет определять поле повышенного, на юге - пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь в южной части кое-где небольшой снег, в Крыму и Приазовье днем с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-12 м/с, в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 3-8° мороза, южных и восточных областях ночью 5-10°, днем 1-6° мороза; в Крыму ночью около 0°, днем 1-4° тепла.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 5-7° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 декабря самая высокая температура днем была 10,7 градусов тепла в 1989 году, самая низкая - 19,6 градусов мороза ночью в 1994 году.

В четверг, 20 декабря, в Украине - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, 5-10 м/с, на юге страны и в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 7-12°, в Карпатах и Прикарпатье 10-16°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 3-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла. В Крыму небольшие осадки, преимущественно в виде дождя; температура ночью около 0°, днем 1-5 ° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 4-6° мороза.