Российские военные наращивают силы на границе с Украиной, констатирует ГУР Минобороны

Военная разведка Украины в декабре фиксирует значительные изменения в структуре российских войск на госгранице с Украиной.

Как сообщается во вторник на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины, представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что с 1 декабря российские военные объединения вблизи госграницы находятся в оперативной готовности и способны выполнять задачи на территории Украины.

Он также сообщил об увеличении авиационной составляющей ВС России на украинском направлении. По словам В.Скибицкого, были восстановлены и модернизированы военные аэродромы. Для получения боевого опыта летные экипажи Воздушно-космических сил ВС России активно привлекались к боевым действиям в Сирии.

По данным представителя ГУР Минобороны Украины, российская военная группировка, которая дислоцируется вдоль государственной границы Украины и в аннексированном Россией Крыму, может привлекаться к проведению наступательных операций, что представляет угрозу для Украинского государства.