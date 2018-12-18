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10:54 18.12.2018

Российские военные наращивают силы на границе с Украиной, констатирует ГУР Минобороны

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Российские военные наращивают силы на границе с Украиной, констатирует ГУР Минобороны

Военная разведка Украины в декабре фиксирует значительные изменения в структуре российских войск на госгранице с Украиной.

Как сообщается во вторник на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины, представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что с 1 декабря российские военные объединения вблизи госграницы находятся в оперативной готовности и способны выполнять задачи на территории Украины.

Он также сообщил об увеличении авиационной составляющей ВС России на украинском направлении. По словам В.Скибицкого, были восстановлены и модернизированы военные аэродромы. Для получения боевого опыта летные экипажи Воздушно-космических сил ВС России активно привлекались к боевым действиям в Сирии.

По данным представителя ГУР Минобороны Украины, российская военная группировка, которая дислоцируется вдоль государственной границы Украины и в аннексированном Россией Крыму, может привлекаться к проведению наступательных операций, что представляет угрозу для Украинского государства.

Теги: #оос #минобороны #гур
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